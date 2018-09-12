«От выбросов кружится голова»: в Тольятти проведут митинг против загрязнения воздуха

Горожане просят прекратить выбросы с предприятий

Тольятти организуют акцию протеста. Жители города решили выйти на митинг против загрязнения воздуха.

— Мы подали уведомление в администрацию города. Митинг планируем 23 сентября провести на территории парка «Фанни», на сцене катка. Начало — в 16:00. Приглашены политические и общественные деятели, эксперты. Планируем обсудить план предлагаемых властям мероприятий по решению проблемы загрязнения воздуха и собрать подписи под петицией, — рассказал организатор акции Алексей Ястребов.

В июле 2018 года жители Тольятти уже жаловались на дымку, повисшую над городом. Чиновники сообщили тогда, что проблемы с воздухом спровоцировали неблагоприятные погодные условия — высокая влажность и отсутствие ветра. При этом специалисты не зафиксировали в воздухе нарушения санитарно-гигиенических норм.

В середине августа прокуратура Центрального района возбудила более 10 административных дел в отношении трёх тольяттинских предприятий. Заводы превысили нормы выбросов в атмосферу.

Но ситуация не улучшается по сей день. Некоторые горожане начали надевать маски.

— В среду, 12 сентября, в Тольятти с самого утра чувствуется резкий запах, похожий на аммиак. От этих выбросов начинает кружиться голова, появляется першение в горле, кашель. В воздухе наблюдается небольшой туман, — рассказала местная жительница.