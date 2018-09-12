Москвичей снесет ветром

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В ЦОДД предупредили об усилении ветра в Москве 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы предупредил об усилении ветра в столице 12 и 13 сентября и призвал автомобилистов быть внимательными на дорогах и не парковаться около деревьев и рекламных конструкций.
«12 и 13 сентября в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с, местами пройдёт дождь. Будьте внимательны на дороге! Соблюдайте скоростной режим, держите дистанцию. И не паркуйтесь вблизи деревьев и рекламных конструкций», — говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.
Ранее ГУ МЧС России по Московской области предупредило жителей региона о неблагоприятных погодных условиях 12 сентября.
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