Москвичей снесет ветром

12 и 13 сентября в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с, местами пройдет дождь. Будьте внимательны на дороге! Соблюдайте скоростной режим, держите дистанцию. И не паркуйтесь вблизи деревьев и рекламных конструкций. pic.twitter.com/ObS85vOB3h— ЦОДД (@gucodd) September 12, 2018