Москвичей снесет ветром

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы предупредил об усилении ветра в столице 12 и 13 сентября и призвал автомобилистов быть внимательными на дорогах и не парковаться около деревьев и рекламных конструкций.
«12 и 13 сентября в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с, местами пройдёт дождь. Будьте внимательны на дороге! Соблюдайте скоростной режим, держите дистанцию. И не паркуйтесь вблизи деревьев и рекламных конструкций», — говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.
12 и 13 сентября в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с, местами пройдет дождь. Будьте внимательны на дороге! Соблюдайте скоростной режим, держите дистанцию. И не паркуйтесь вблизи деревьев и рекламных конструкций. pic.twitter.com/ObS85vOB3h— ЦОДД (@gucodd) September 12, 2018
Ранее ГУ МЧС России по Московской области предупредило жителей региона о неблагоприятных погодных условиях 12 сентября.