Смерч у берегов Сочи привлек внимание туристов 

Один из отдыхающих снял момент, когда водяной столб, заметно разрастаясь, довольно быстро передвигается вдоль линии горизонта. На кадрах видно, как над пляжем повисла темная грозовая туча. ⠀ 11 сентября по оперативному прогнозу МЧС в Сочи сохраняется штормовое предупреждение. Вероятны возникновения смерчей на участке от Веселого до Магри, ожидаются сильные дожди с грозами.
Напомним, в конце сентября по приглашению мэра Анатолия Пахомова на курорт приедут главы городов Черноморского побережья из разных стран.