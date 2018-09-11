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Смерч у берегов Сочи привлек внимание туристов
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Смерч у берегов Сочи привлек внимание туристов 

АиФ — Юг 3 часа назад
Фото: АиФ – Юг
Один из отдыхающих снял момент, когда водяной столб, заметно разрастаясь, довольно быстро передвигается вдоль линии горизонта. На кадрах видно, как над пляжем повисла темная грозовая туча. ⠀ 11 сентября по оперативному прогнозу МЧС в Сочи сохраняется штормовое предупреждение. Вероятны возникновения смерчей на участке от Веселого до Магри, ожидаются сильные дожди с грозами.
Напомним, в конце сентября по приглашению мэра Анатолия Пахомова на курорт приедут главы городов Черноморского побережья из разных стран.
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