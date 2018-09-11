Туристический бум в Крыму: поток отдыхающих вырос на треть

СИМФЕРОПОЛЬ , 11 сен — РИА Новости Крым . В Крыму с начала года отдохнуло 5,6 миллионов туристов, что на 30% превышает показатель 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма РК.

При этом 885 тысяч отдыхающих — граждане Украины

"Бархатный сезон всегда привлекал в Крым любителей активных видов туризма, для которых сейчас наступает самое подходящее время. Погода в Крыму установилась мягкая, очень комфортная, температура воздуха и температура морской воды днем в среднем +25 градусов. Есть все условия для того, чтобы путешествовать по Крыму и по его достопримечательностям", — сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко

По данным отельеров и туроператоров, глубина бронирования отдыха в Крыму достигает ноября-декабря 2018 года. Загрузка средств размещения по-прежнему достаточно высокая. Например, в Феодосии — 99%, в Судаке — 68%, в Саках — 86%, Черноморском районе — 68%, Алуште — 62%, Симферопольском районе — 60%, Евпатории — 58%.

Также по оценкам сервисов онлайн-бронирования, Крым лидирует в списке самых популярных авианаправлений осени. Среди поселков с самым доступным отдыхом в сентябре в курортных регионах РФ лидируют крымские поселки Курортное, Черноморское и Николаевка.

Кроме того, Ялта, Феодосия и Судак в уже вошли в ТОП-5 популярных городов для отдыха в новогодние каникулы.

По данным Минкурортов, по Крымскому мосту с начала года в обе стороны проехало более 2,2 млн транспортных средств, в том числе около 26 тыс. автобусов. В Крым приехало по мосту 1 млн 143 тыс. автотранспортных средств, в том числе около 13 тыс. автобусов.