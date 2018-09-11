Уровень гидрохлорида в воздухе Красноярска превысил нормы в 10 раз

Красноярские экологи зафиксировали серьезное превышение уровня гидрохлорида в воздухе в одном из микрорайонов города. Опасное вещество превысило допустимую норму в десять раз, сообщил портал Newslab.ru.

Источник такого сильного загрязнения в Черемушках пока не обнаружили. Известно, что гидрохлорид вызывает у людей головную боль, тошноту и рвоту.

Всего за минувшую неделю передвижная эколаборатория в Красноярске выезжала на вызовы 27 раз. В подавляющем большинстве случаев в воздухе специалисты находили сероводород, оксид и диоксид азота и бензопирен.