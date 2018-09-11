Ещё
Уровень гидрохлорида в воздухе Красноярска превысил нормы в 10 раз
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Золотов вызвал Навального на дуэль
Золотов вызвал Навального на дуэль

Уровень гидрохлорида в воздухе Красноярска превысил нормы в 10 раз 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Красноярские экологи зафиксировали серьезное превышение уровня гидрохлорида в воздухе в одном из микрорайонов города. Опасное вещество превысило допустимую норму в десять раз, сообщил портал Newslab.ru.
Источник такого сильного загрязнения в Черемушках пока не обнаружили. Известно, что гидрохлорид вызывает у людей головную боль, тошноту и рвоту.
Всего за минувшую неделю передвижная эколаборатория в Красноярске выезжала на вызовы 27 раз. В подавляющем большинстве случаев в воздухе специалисты находили сероводород, оксид и диоксид азота и бензопирен.
360tv.ru: последние новости
Синоптики: лето уходит, но обещало вернуться Школу в Сочи затопило после дождя Настал ли конец света? Жирафы и слоны ходят по снегу в Африке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Траур по Захарченко обернулся скандалом на Украине222
Любовница родила Петросяну ребенка71
«Скоро на улицу будет опасно выходить»38
Михалкова прооперировали в Москве206
Золотов вызвал Навального на дуэль102
Видео
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
06:53
Золотов вызвал Навального на дуэль
Общество Криминал
04:59
«Скоро на улицу будет опасно выходить»
Общество Статьи
03:54
Траур по Захарченко обернулся скандалом на Украине
В мире Украина
04:50
Восхитившегося танками Порошенко подняли на смех
В мире Армия
08:32
Любовница родила Петросяну ребенка
Шоу-бизнес
00:52
Крупнейшие учения в России связали с Сирией
Армия
01:00
Шнуров показал новую подругу
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение