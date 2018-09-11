Ещё
В красноярских Черемушках в воздухе повышенное содержание гидрохлорида
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Золотов вызвал Навального на дуэль
Золотов вызвал Навального на дуэль

В красноярских Черемушках в воздухе повышенное содержание гидрохлорида 

АиФ Красноярск + ещё 1 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске в микрорайоне Черемушки специалисты передвижной эколаборатории зафиксировали в воздухе высокое содержание гидрохлорида. Как сообщили в министерстве экологии и рационального природопользования края, по этому факту ведется административное расследование.
По словам специалистов, гидрохлорид — это пары соляной кислоты в воздухе. Он представляет серьезную опасность для здоровья человека.
Кроме того, в городе за прошедшую неделю превышение нормативов качества атмосферного воздуха было установлено по сероводороду, оксиду и диоксиду азота, гидрохлориду и бензопирену. Всего было проведено 32 тысячи пробы воздуха и нарушения были зафиксированы в 76 случаях.
АиФ Красноярск: последние новости
МСЧ: В Красноярском крае в ближайшие сутки ожидаются заморозки Отопительный сезон в Красноярске начнется 18-19 сентября В красноярском зоопарке зацвели яблони
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Траур по Захарченко обернулся скандалом на Украине222
Любовница родила Петросяну ребенка71
«Скоро на улицу будет опасно выходить»38
Михалкова прооперировали в Москве206
Золотов вызвал Навального на дуэль102
Видео
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
06:53
Золотов вызвал Навального на дуэль
Общество Криминал
04:59
«Скоро на улицу будет опасно выходить»
Общество Статьи
03:54
Траур по Захарченко обернулся скандалом на Украине
В мире Украина
04:50
Восхитившегося танками Порошенко подняли на смех
В мире Армия
08:32
Любовница родила Петросяну ребенка
Шоу-бизнес
00:52
Крупнейшие учения в России связали с Сирией
Армия
01:00
Шнуров показал новую подругу
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение