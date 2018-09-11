В красноярских Черемушках в воздухе повышенное содержание гидрохлорида

Красноярске в микрорайоне Черемушки специалисты передвижной эколаборатории зафиксировали в воздухе высокое содержание гидрохлорида. Как сообщили в министерстве экологии и рационального природопользования края, по этому факту ведется административное расследование.

По словам специалистов, гидрохлорид — это пары соляной кислоты в воздухе. Он представляет серьезную опасность для здоровья человека.

Кроме того, в городе за прошедшую неделю превышение нормативов качества атмосферного воздуха было установлено по сероводороду, оксиду и диоксиду азота, гидрохлориду и бензопирену. Всего было проведено 32 тысячи пробы воздуха и нарушения были зафиксированы в 76 случаях.