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В Заполярье зафиксировали беспрецедентное потепление
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В Заполярье зафиксировали беспрецедентное потепление 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: NOAA's National Ocean Service
По итогам прошлого года средняя годовая температура воздуха в арктической зоне России была выше нормы на 3,23°С. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные Минприроды.
В ведомстве также зафиксировали, что в прошлом году в Заполярье увеличилось и количество осадков — на 13%.
В Минприроды назвали такое повышение температуры критическим. Там рассказали, что таяние вечной мерзлоты повлечет за собой ряд негативных последствий, например разрушение объектов инфраструктуры или сокращение продолжительности эксплуатации зимних дорог.
"Прогноз Минприроды неутешительный: потепление будет продолжаться, а с какой интенсивностью — зависит от "будущих концентраций парниковых газов и других антропогенных воздействий", — говорится в материале.
Ранее СМИ рассказали, как Россия выиграет от экологической катастрофы.
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