Китай эвакуировал 127 000 человек в южную провинцию Гуандун

1 сентября. PROCOMP.INFO — Китай эвакуировал 127 000 человек в южную провинцию Гуандун из-за сильных дождей, сообщает официальное агентство Синьхуа в субботу, ссылаясь на местные власти.

Дожди, затронувшие более 1,2 миллиона жителей в 27 округах в восточной части Гуандуна нанесли ущерб в размере более 146 миллионов долларов, в том числе до 44 700 гектаров сельскохозяйственных угодий, сказал Синьхуа. В результате сильных дождей погибло 2 человека и еще двое людей числятся пропавшими без вести.

Каждое лето Китай вынужден эвакуировать сотни тысяч жителей районов, подверженных наводнениям.