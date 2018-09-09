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«Финальный аккорд». Какая погода ждет россиян
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В Москву приходит дождливая погода 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Климатическое лето, которое в этом году было на месяц длиннее нормы, подходит к концу. В ближайшую неделю синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий — жителей Центрального федерального округа ждут дожди и небольшое похолодание. Тем не менее температура всё равно будет выше нормы, а к концу недели осадки должны прекратиться.
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В связи с высокой вероятностью природных пожаров Гидрометцентр продлил «жёлтый» уровень погодной опасности в столице вплоть до 10 сентября.
«Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна», — указано на сайте ведомства.
Кроме того, «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен также нескольких регионах Центрального Федерального округа, в числе которых Калужская, Смоленская и Владимирская области.
В этом году август действительно выдался засушливым, отметил в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Однако, по его словам, к середине будущей недели температура воздуха снизится и в столицу придут небольшие осадки.
«Ещё настоящее лето в Москве, по-настоящему хорошее. Температура будет понижаться со среды, и температурный фон упадёт на 4-5 градусов. Днём воздух прогреется от +16 °C до +20°C, и это на 6 градусов ниже, чем те дневные температуры, которые наблюдались на неделе. Будут и небольшие осадки», — отметил Вильфанд.
Климатическое лето подходит к концу, согласился и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что похолодание придет в регион уже с 10 сентября.
«Воскресенье у нас будет финальным аккордом в череде дней климатического лета, которое оказалось на целый месяц длиннее, чем положено в этом году. Соответственно, мы закругляемся в плане невероятно тёплой погоды. Начиная с завтрашнего дня уже немного посвежеет до +21…+23 °С, а к середине недели погода испортится. Ожидается циклон, осенние ливневые дожди. Это собьёт температуру до +17…+20 °С», — сообщил Тишковец.
Однако к концу недели в регион вернётся антициклон, погода станет солнечной и без осадков.
«Высокой температуры не ожидается, +18…+21 °С — вполне комфортно», — сказал Тишковец.
Тёплая погода в Центральном федеральном округе объясняется антициклоном, преобладающим в республике Коми. Об этом в беседе с RT заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
«Он даёт погоду на московский регион. Благодаря ему у нас довольно комфортные температуры, которые соответствуют 1-12 августа. Среднесуточная температура на 4-5 градусов выше нормы и держится с начала сентября. Но циклоны не дремлют, такая погода постоит ещё 10 сентября, однако будет только переменная облачность», — сообщил эксперт.
Эксперт подтвердил, что 11-12 сентября в ЦФО придёт похолодание в связи с атмосферным фронтом, который принесёт с собой дожди.
«В среду дождь может продолжиться. В пятницу и субботу погода ожидается без осадков. Температуры остаются высокие, несмотря на дождь и облачность. Ночные температуры от +10°C до +12°C, дневные — до +23°C», — добавил Цыганков.

Сентябрь выше нормы

Ранее синоптики сообщали, что лето 2018 года вошло в пятёрку самых тёплых за всю историю метеонаблюдений. В течение уходящей недели летняя погода наблюдалась во всех районах Центрального федерального округа. Температура выше нормы отмечалась в регионах Дальнего Востока, Урала, Поволжья, а также в Брянской, Белгородской и Воронежских областях.
В первой декаде сентября температура воздуха сохраняла тёплые показатели, отмечают метеорологи.
«Уже можно говорить, что сентябрь будет выше нормы, хотя прошла только первая декада. Температура понизится, но всё равно будет выше нормы», — рассказал Роман Вильфанд.
Благоприятная погода в сентябре сохранилась благодаря южному теплу, подчеркнул Цыганков.
«Этой осенью нам повезло, что с юга выносит тепло, потому что уже середина сентября, а мы всё еще остаёмся в тепле», — отметил эксперт.
По словам метеорологов, бабье лето ожидается «в достаточно умеренных сентябрьских показателях», и наступит оно сразу после ухудшения погодных условий.
«К бабьему лету нужно подойти, оно ещё не скоро. Ведь перед ним должна быть очень холодная и дождливая погода. А дожди будут — на радость грибникам», — заключил Вильфанд.
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