На юго-востоке Москвы снова запахло сероводородом

Измерительное оборудование зафиксировало в ночь на пятницу рост уровня сероводорода в атмосферном воздухе на территории Восточного и Юго-Восточного административных округов, сообщает «Мосэкомониторинг».

По данным наблюдений, содержание вредного вещества превысило допустимую норму в пяти районах города: Новокосино (в 2,35 раза), Выхино-Жулебино (в 2,14 раза), Косино-Ухтомский (в 1,8 раза), а также незначительно — в Марьино и Рязанском районе, отмечает «Интерфакс»

По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это безопасный для здоровья населения уровень, отмечается в сообщении.

Ранее директор ГПБУ «Мосэкомониторинг» Полина Захарова заявила, что сероводород в московском воздухе не влияет на здоровье людей.

По ее словам, превышение предельно допустимой концентрации этого вещества в ночные часы связано с метеоусловиями, а не выбросами в атмосферу.