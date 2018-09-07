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На юго-востоке Москвы снова запахло сероводородом
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На юго-востоке Москвы снова запахло сероводородом 

BFM.RU 2 часа назад
Измерительное оборудование зафиксировало в ночь на пятницу рост уровня сероводорода в атмосферном воздухе на территории Восточного и Юго-Восточного административных округов, сообщает «Мосэкомониторинг».
По данным наблюдений, содержание вредного вещества превысило допустимую норму в пяти районах города: Новокосино (в 2,35 раза), Выхино-Жулебино (в 2,14 раза), Косино-Ухтомский (в 1,8 раза), а также незначительно — в Марьино и Рязанском районе, отмечает «Интерфакс».
По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это безопасный для здоровья населения уровень, отмечается в сообщении.
Ранее директор ГПБУ «Мосэкомониторинг» Полина Захарова заявила, что сероводород в московском воздухе не влияет на здоровье людей.
По ее словам, превышение предельно допустимой концентрации этого вещества в ночные часы связано с метеоусловиями, а не выбросами в атмосферу.
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