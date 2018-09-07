На востоке Москвы зафиксировали двукратное превышение нормы концентрации сероводорода

МОСКВА , 7 сентября. / ТАСС /. Автоматические станции контроля качества воздуха в Москве «Мосэкомониторинга» зафиксировали двукратное превышения нормы концентрации сероводорода на востоке столицы ночью с 6 на 7 сентября. Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Первой превышение зарегистрировала станция в Жулебине. Около 22 часов концентрация сероводорода в этой точке была в 2,1 раз выше предельно допустимой (ПДК). Затем пик в 2,35 ПДК зафиксировала станция в Новокосине около 23 часов ночи. После этого примерно в полночь станция в Кожухове отметила 1,8-кратное превышение нормы. Согласно данным сервиса Яндекс. Погода, в этот период дул восточный ветер 1-2 м/с.

Эти станции контролируют зоны влияния мусоросжигательного завода в промышленной зоне «Руднево» (бывший МСЗ №4), Люберецких очистных сооружений "Мосводоканала" и закрытого мусорного полигона «Кучино» в Московской области. Причем, по данным «Мосэкомониторинга» завод не генерирует сероводород, его влияние на атмосферу города регистрируется по другим веществам.

Сероводород — бесцветный газ с запахом протухших яиц, он относится к загрязняющим атмосферу веществам, поэтому экологи следят за его содержанием в воздухе города. Предельно допустимая концентрация для жилых зон сероводорода в России равна 0,008 мг/куб. м. Согласно данным «Мосэкомониторинга», при превышениях нормы по сероводороду в пределах 18 ПДК человек может ощущать неприятный запах, однако эта концентрация безопасна для его здоровья.