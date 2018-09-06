При наводнении в КНДР погибли 76 человек 

В результате наводнения на западе Северной Кореи погибли 76 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Международной Федерации Красного Креста и Красного Полумесяца.
По данным агентства, около 75 человек числятся пропавшими без вести.
Как отмечается, при наводнении, которое было вызвано сильными дождями, более 800 зданий были разрушены.
При этом в настоящее время тысячи человек нуждаются в срочной медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что в китайской провинции Юньнань в результате наводнения, которое было вызвано сильными дождями, погибли пять человек.
Как отмечалось, местные власти ввели в провинции режим экстренного реагирования.