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При наводнении в КНДР погибли 76 человек
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При наводнении в КНДР погибли 76 человек 

Газета.Ru + ещё 2 48 минут назад
В результате наводнения на западе Северной Кореи погибли 76 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Международной Федерации Красного Креста и Красного Полумесяца.
По данным агентства, около 75 человек числятся пропавшими без вести.
Как отмечается, при наводнении, которое было вызвано сильными дождями, более 800 зданий были разрушены.
При этом в настоящее время тысячи человек нуждаются в срочной медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что в китайской провинции Юньнань в результате наводнения, которое было вызвано сильными дождями, погибли пять человек.
Как отмечалось, местные власти ввели в провинции режим экстренного реагирования.
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