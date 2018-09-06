Роспотребнадзор: воздух в Севастополе не загрязнен

Атмосферный воздух на территории Севастополя соответствует необходимым требованиям и нормам. Об этом заявили в Роспотребнадзоре

«Согласно имеющимся результатам содержание загрязняющих веществ не превышает предельно-допустимых концентраций, атмосферный воздух соответствует всем необходимым требованиям», — сообщает территориальный отдел Севастополя межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.

Исследование было проведено специалистами в связи с загрязнением атмосферного воздуха в Армянске.

Ранее, напомним, директор ГУПС «Водоканал» Николай Перегуда подчеркнул, что экологическая обстановка на севере Крыма не повлияла и на качество питьевой воды в Севастополе. Специалисты предприятия совместно с Роспотребнадзором ежедневно проводят лабораторные исследования состояния воды, по результатам которых на сегодняшний день отклонений от нормы не выявлено.

Напомним, что в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс в атмосферу химического вещества. Следком возбудил уголовное дело. В Крыму развернут оперативный штаб по ликвидации последствий; детей из Армянска вывезли.

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