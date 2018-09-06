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Роспотребнадзор: воздух в Севастополе не загрязнен
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Роспотребнадзор: воздух в Севастополе не загрязнен 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Атмосферный воздух на территории Севастополя соответствует необходимым требованиям и нормам. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.
«Согласно имеющимся результатам содержание загрязняющих веществ не превышает предельно-допустимых концентраций, атмосферный воздух соответствует всем необходимым требованиям», — сообщает территориальный отдел Севастополя межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.
Исследование было проведено специалистами в связи с загрязнением атмосферного воздуха в Армянске.
Ранее, напомним, директор ГУПС «Водоканал» Николай Перегуда подчеркнул, что экологическая обстановка на севере Крыма не повлияла и на качество питьевой воды в Севастополе. Специалисты предприятия совместно с Роспотребнадзором ежедневно проводят лабораторные исследования состояния воды, по результатам которых на сегодняшний день отклонений от нормы не выявлено.
Напомним, что в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс в атмосферу химического вещества. Следком возбудил уголовное дело. В Крыму развернут оперативный штаб по ликвидации последствий; детей из Армянска вывезли.
Сегодня президент Крымской академии наук, председатель крымской республиканской ассоциации «Экология и мир», профессор, доктор наук Виктор Тарасенко рассказал «ФедералПресс», что авария на заводе «Крымский титан» в Армянске может затронуть Севастополь при неблагоприятных погодных условиях.
Фото:pixabay.com
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