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Минприроды спрогнозировало возможный ущерб от изменения климата в России
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Минприроды спрогнозировало возможный ущерб от изменения климата в России 

Говорит Москва 30 минут назад
По мнению экспертов, на юге России и в Южной Сибири возможно снижение объёма воды в реках, что приведёт к уменьшению обеспеченности ресурсами жителей и объектов экономики. В районе Каспия из-за подъёма уровня моря могут быть затоплены прибрежные территории. Кроме того, таяние льда в области вечной мерзлоты спровоцирует разрушения мест захоронения опасных химических, биологических и радиоактивных веществ.
В европейской части России, по прогнозам Минприроды, может ускориться разрушение зданий, автотрасс и железнодорожного полотна в случае воздействия температуры и влаги.
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