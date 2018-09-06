Минприроды спрогнозировало возможный ущерб от изменения климата в России 

По мнению экспертов, на юге России и в Южной Сибири возможно снижение объёма воды в реках, что приведёт к уменьшению обеспеченности ресурсами жителей и объектов экономики. В районе Каспия из-за подъёма уровня моря могут быть затоплены прибрежные территории. Кроме того, таяние льда в области вечной мерзлоты спровоцирует разрушения мест захоронения опасных химических, биологических и радиоактивных веществ.
В европейской части России, по прогнозам Минприроды, может ускориться разрушение зданий, автотрасс и железнодорожного полотна в случае воздействия температуры и влаги.