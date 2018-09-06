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Самолеты не могли приземлиться в Пулково из-за тумана
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Самолеты не могли приземлиться в Пулково из-за тумана 

АиФ Санкт-Петербург + ещё 3 21 минуту назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Два самолета не смогли приземлиться в Пулково в Санкт-Петербурге из-за сильного тумана.
Полосы оказались недоступны утром в ночь с 5 на 6 сентября. Воздушные судна ушли на запасные аэродромы. Что это были за рейсы, в пресс-службе не сообщают.
По данным онлайн-табло аэропорта, задерживались два самолета компании S7 — из Москвы и Мурманска. Также ночью задержали вылет рейса в столицу, запланированный на 2.45.
«Мы оборудованы специальными системами, которые позволяют работать в условиях ограниченной видимости», — сообщили в аэропорту. Тем не менее, самолеты не смогли сесть на территории.
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