Самолеты не могли приземлиться в Пулково из-за тумана

Два самолета не смогли приземлиться в Пулково в Санкт-Петербурге из-за сильного тумана.

Полосы оказались недоступны утром в ночь с 5 на 6 сентября. Воздушные судна ушли на запасные аэродромы. Что это были за рейсы, в пресс-службе не сообщают.

По данным онлайн-табло аэропорта, задерживались два самолета компании S7 — из Москвы и Мурманска. Также ночью задержали вылет рейса в столицу, запланированный на 2.45.

«Мы оборудованы специальными системами, которые позволяют работать в условиях ограниченной видимости», — сообщили в аэропорту. Тем не менее, самолеты не смогли сесть на территории.