Превышение уровня сероводорода зафиксировали в воздухе на востоке и юго‑востоке Москвы

Шесть измерительных станций в Москве зафиксировали превышение сероводорода в воздухе на востоке и юго-востоке города, следует из данных на сайте «Мосэкомониторинга».

На станции «М2 (Жулебино»)» зафиксировали максимальное превышение сероводорода в 22:18 6 сентября. Концентрация была превышена в 2,1 раза. По состоянию на 09:18 пятницы, все прошло в норму.

В 23:18 6 сентября на станции «Новокосино» зафиксировали максимальное превышение сероводорода в 2,35 раза. На утро пятницы концентрация данного газа пришла в норму.

На измерительной станции «Кожухово» в 00:18 пятницы также был превышен уровень концентрации сероводорода в воздухе в 1,8 раза. На утро концентрация пришла в норму.

На юго-востоке Москвы на станции «Марьино» в 05:18 пятницы зафиксировали незначительное превышение уровня сероводорода (в 1,08 раза), на станции «Вешняки» тоже было небольшое превышение (в 1,02) в 03:18 пятницы. На этих станциях конвертация к утру пришла в норму.

Также в 1,8 раза был превышен уровень сероводорода в воздухе возле измерительной станции «Капотня» по состоянию на 08:18 пятницы. Через час концентрация газа пришла в норму.

Сероводород — бесцветный газ с запахом протухших яиц, он относится к загрязняющим атмосферу веществам.

В Российской Федерации предельно-допустимая максимально-разовая концентрация сероводорода в атмосферном воздухе (ПДК м.р.) установлена на уровне порога запаха и составляет 0,008 миллиграмма на кубический метр.