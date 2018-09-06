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Уровень сероводорода в воздухе на востоке Москвы превышен в два раза
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Уровень сероводорода в воздухе на востоке Москвы превышен в два раза 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Мосэкомониторинг зафиксировал утром 6 сентября превышение содержания сероводорода в воздухе на востоке столицы в 2,2 раза, следует из информации, опубликованной на сайте экологической службы.
Превышение предельно допустимой концентрации сероводорода (ПДК) в 2,2 раза выше порога зафиксировано в 06:00 мск в Косино-Ухтомском районе. Данные получены со станции экомониторинга «Кожухово», которая контролирует зону влияния мусоросжигательного завода в Руднево и полигона «Кучино».
Также незначительное превышение ПДК сероводорода этой ночью обнаружено в районе Выхино-Жулебино.
Ранее Мосэкомониторинг уже сообщал о превышении уровня содержания сероводорода в воздухе на востоке Москвы. 29 августа станция «Жулебино» автоматической системы мониторинга экологической службы зафиксировала 4,9 ПДК.
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