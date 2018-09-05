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В Кирове заявили об улучшении состояния воздуха в городе в 2018 году
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В Кирове заявили об улучшении состояния воздуха в городе в 2018 году 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: Реальное время
В Министерстве окружающей среды Кировской области заявили об улучшении состояния воздуха в региональной столице в 2018 году по сравнению с 2017 годом, сообщает progorod43.ru.
Специалисты провели 208 исследований на перекрёстках и санитарно-защитных зонах предприятий. Полученные результаты свидетельствуют о том, что воздух в Кирове стал чище.
Никаких вредных веществ во всех зонах обнаружено не было.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Росприроднадзоре начали обучать волонтёров экологических постов.
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