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Роспотребнадзор: в августе воздух в Красноярске был чистым
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Роспотребнадзор: в августе воздух в Красноярске был чистым 

АиФ Красноярск 21 минуту назад
Фото: АиФ Красноярск
В августе инспекторы Управления Роспотребнадзора по краю сделали 200 исследований атмосферного воздуха.
Они анализировали его по следующим показателям: азота диоксид, взвешенные вещества, взвешенные частицы PM10 и PM2,5, гидрофторид, сера диоксид, смолистые вещества, углерода оксид, формальдегид, фториды неорганические плохо растворимые. В итоге, специалисты превышений вредных веществ в воздухе не обнаружили.
Напомним, в июле инспекторы Роспотребнадзора в Красноярске зафиксировали превышение предельно допустимого уровня содержания формальдегида в атмосферном воздухе.
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