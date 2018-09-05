Роспотребнадзор: в августе воздух в Красноярске был чистым

В августе инспекторы Управления Роспотребнадзора по краю сделали 200 исследований атмосферного воздуха.

Они анализировали его по следующим показателям: азота диоксид, взвешенные вещества, взвешенные частицы PM10 и PM2,5, гидрофторид, сера диоксид, смолистые вещества, углерода оксид, формальдегид, фториды неорганические плохо растворимые. В итоге, специалисты превышений вредных веществ в воздухе не обнаружили.

Напомним, в июле инспекторы Роспотребнадзора в Красноярске зафиксировали превышение предельно допустимого уровня содержания формальдегида в атмосферном воздухе.