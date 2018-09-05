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Минприроды РФ: в Рязани высокий уровень загрязнения воздуха
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Минприроды РФ: в Рязани высокий уровень загрязнения воздуха 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Только три города — Воронеж, Рязань и Курск — в Центральном федеральном округе в 2017 году характеризовались высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Об этом стало известно из проекта государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2017 году».
Доля населения, проживающего в неблагоприятных условиях по загрязнению атмосферного воздуха, составляла 6%.
Общий объем выбросов загрязняющих веществ (включая выбросы от ж/д транспорта) составил 235,3 тысяч тонн, что на 5,9% больше, чем в 2016 году.
Больше всего загрязняют воздух предприятия нефтеперерабатывающей промышленности и теплоэнергетики, тяжелого машиностроения и производства строительных материалов.
Вместе с тем, по данным экспертов, с 2010 года наблюдается сокращение выбросов от стационарных источников — на 28,3%, и небольшой рост выбросов от автомобильного транспорта — на 4,2%. В разрезе субъектов ЦФО с 2010 по 2017 год в Рязанской области произошло наибольшее сокращение объема выбросов загрязняющих веществ (на 12,1%).
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