Минприроды РФ: в Рязани высокий уровень загрязнения воздуха

Только три города — Воронеж, Рязань Курск — в Центральном федеральном округе в 2017 году характеризовались высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Об этом стало известно из проекта государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2017 году».

Доля населения, проживающего в неблагоприятных условиях по загрязнению атмосферного воздуха, составляла 6%.

Общий объем выбросов загрязняющих веществ (включая выбросы от ж/д транспорта) составил 235,3 тысяч тонн, что на 5,9% больше, чем в 2016 году.

Больше всего загрязняют воздух предприятия нефтеперерабатывающей промышленности и теплоэнергетики, тяжелого машиностроения и производства строительных материалов.

Вместе с тем, по данным экспертов, с 2010 года наблюдается сокращение выбросов от стационарных источников — на 28,3%, и небольшой рост выбросов от автомобильного транспорта — на 4,2%. В разрезе субъектов ЦФО с 2010 по 2017 год в Рязанской области произошло наибольшее сокращение объема выбросов загрязняющих веществ (на 12,1%).