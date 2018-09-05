Жители Хакасии лепят снеговиков из сентябрьского снега 

Жители села Приисковое вылепили снеговика.
В Хакасии выпал сентябрьский снег, причем осадки идут уже вторые сутки.
В селе Приисковое Орджоникидзевского района снега так много, что там даже появились сугробы, а местные жители вылепили снеговика.
Видеозапись со снежной бабой публикуют в социальных сетях.
«Вот он — предвестник первого снега! Что, как назовем-то?», — шутят авторы видео.
Впрочем, радуются рано выпавшим осадкам далеко не все. Так, аграрии жалуются на непогоду, поскольку они не успели собрать урожай и под снежным покровом гибнут посевы.