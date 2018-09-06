В Подмосковье обстреляли кандидата в губернаторы 

В деревне Мехово Сергиево-Посадского района Московской области во время народного схода против строительства мусорного полигона и мусороперерабатывающего комплекса произошла стрельба.
Митинг вечером 5 сентября проводила кандидат в губернаторы Подмосковья от «Альянса зеленых» Лилия Белова. В результате происшествия, как сообщили агентству ТАСС в штабе политика, никто не пострадал.
"Когда встреча подходила к концу, в толпу с людьми въехала «Газель». За ней следовала легковая машина, из которой было сделано несколько выстрелов в сторону кандидата", — рассказали в пресс-службе.
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Как уточняется на странице сторонников Беловой во «ВКонтакте», в «Газели», которая въехала в толпу, находились рабочие, готовившие площадку под строительство мусорного завода. Иномарка, из которой стреляли, скрылась с места происшествия, «Газель» заблокировали присутствовавшие на встрече жители.
Ранее Белова записала видеообращение к другому кандидату в губернаторы Подмосковья — Андрею Воробьеву. Она пригласила его на «дебаты» в Мехово 5 сентября.
9 сентября, в единый день голосования, в Подмосковье пройдут выборы губернатора. В них будут участвовать, помимо Воробьева и Беловой, Кирилл Жигарев (ЛДПР), Борис Надеждин ("Партия роста"), Константин Черемисов (КПРФ) и Игорь Чистюхин ("Справедливая Россия").