В Подмосковье обстреляли кандидата в губернаторы

В деревне Мехово Сергиево-Посадского района Московской области во время народного схода против строительства мусорного полигона и мусороперерабатывающего комплекса произошла стрельба.

Митинг вечером 5 сентября проводила кандидат в губернаторы Подмосковья от «Альянса зеленых» Лилия Белова . В результате происшествия, как сообщили агентству ТАСС в штабе политика, никто не пострадал.

"Когда встреча подходила к концу, в толпу с людьми въехала «Газель». За ней следовала легковая машина, из которой было сделано несколько выстрелов в сторону кандидата", — рассказали в пресс-службе.

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Как уточняется на странице сторонников Беловой во «ВКонтакте», в «Газели», которая въехала в толпу, находились рабочие, готовившие площадку под строительство мусорного завода. Иномарка, из которой стреляли, скрылась с места происшествия, «Газель» заблокировали присутствовавшие на встрече жители. ​