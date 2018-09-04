Воронеж вошёл в число городов ЦФО, где больше всего загрязнён воздух 

В столице Черноземья около 6% населения дышат «плохим» воздухом.
Воронеж вошёл в тройку городов Центрального федерального округа, где в 2017 году был наиболее загрязнён воздух. Такие данные приводит Минприроды, аналитики которого подготовили доклад «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2017 году», сообщает «Коммерсантъ». Помимо столицы Черноземья, в топ-3 антирейтинга Центральной России вошли Рязань и Курск. По данным экспертов, в этих регионах в среднем 6% населения дышат нехорошим воздухом. Как отмечают аналитики, общий объём выбросов загрязняющих веществ в Воронежской области в прошлом году составил 336 тыс. т, что почти в три раза больше, чем годом ранее. В частности с 2010 года в регионе на 11% увеличилось количество выбросов от автомобильного транспорта — сейчас это уже порядка 258 тыс. т. А выбросы от предприятий последние несколько лет сохраняются на прежнем уровне — в районе 76,5 тыс. т.