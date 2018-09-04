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Из крымского Армянска вывезли детей из-за выбросов химикатов
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Из крымского Армянска вывезли детей из-за выбросов химикатов 

Ридус + ещё 1 1 час назад
Фото: Ридус
В Армянске сознал оперативный штаб из-за превышения в воздухе концентрации сернистого ангидрида. Этой ночью было зафиксирована предельно допустимая норма вещества, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. При этом он пояснил, что угрозы населению города нет. Штаб создан в предупредительных целях.
Выброс неизвестного вещества произошёл в Армянске в ночь с 23 на 24 августа. Тогда житель сообщали, что на крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет и ощущался запах кислоты.
Причиной выброса загрязняющего вещества названы испарения содержимого кислотонакопителя на территории завода «Крымского титана». Это произошло из-за сильной жары и засухи: уровень воды в накопители понизился, кислота начала испарятся, а ночью выпала в виде росы.
Работу предприятия остановили на две недели. При этом, по словам Аксенова, зарплату работникам выплатят в полном объеме, сообщает ФАН.
Из-за превышения в воздухе концентрации сернистого ангидрида из Армянска вывезли детей. На две недели их разместят в санаториях.
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