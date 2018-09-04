Аксенов назвал вещество, которое оказалось в атмосфере Армянска

"Сегодня ночью в связи с изменением погоды впервые предельно допустимая концентрация сернистого ангидрида превысила норму", — сказал он.

Аксенов также отметил, что необходимые замеры в атмосфере специалисты проводили с 23 августа. «С 23 августа в Армянске появился в воздухе непонятный запах, вещество вызывало першение в горле, раздражение оболочки носа и рта, в связи с чем с 23 августа всеми контрольными службами производились необходимые замеры в воздухе, воде и почве», — отметил он.

Как сообщалось, в Армянске из-за загрязнения воздуха на две недели объявили каникулы в школах и детских садах. Всех детей вывезут в санатории. Как пояснил глава Крыма Сергей Аксенов, это делается в «предупредительных целях», здоровью и жизни людей в городе ничего не угрожает. Кроме того, принято решение на две недели приостановить работу завода «Крымский титан.

В ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс в атмосферу вещества неизвестного происхождения. На металлических предметах, крышах домов, листьях деревьев образовался маслянистый налет, имеющий желтоватый оттенок. В город была направлена группа специалистов Минэкологии РК, крымского управления Роспотребнадзора прокуратуры . В Минприроды добавили, что в ведомство поступали обращения крымчан о выбросах загрязняющих веществ в воздух на территории городских округов Армянск и Красноперекопск.