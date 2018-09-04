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Столица Алтайского края попала в число самых грязных городов
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Столица Алтайского края попала в число самых грязных городов 

РИА «ФедералПресс» 49 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Министерство природных ресурсов и экологии России опубликовало доклад с оценкой всех регионов по качеству атмосферного воздуха. Так, среди сибирских городов с высоким уровнем загрязнения оказалась столица Алтайского края. Так в прошлом году по результатам исследования среднегодовая концентрация бензапирена в воздухе увеличилась в два раза, также повысилась концентрации оксида азота, сажи и взвешенных веществ. Особенно высокая доля бенз (а) пирена наблюдалась в ноября и декабре прошлого года, когда на юге Западной Сибири под влиянием антициклона формировались неблагоприятные для рассеивания вредных примесей метеоусловия.
В список «грязных» городов также вошли Абакан, Иркутск, Искитим, Новокузнецк, Норильск, Чита, Минусинск, Новокузнецк, Улан-Удэ и другие. В целом, доля населения, проживающего в неблагоприятных условиях по загрязнению атмосферного воздуха, по всему СФО составила 42%, сообщает «Алтайская правда».
Фото: ФедералПресс / Кирилл Бабушкин
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