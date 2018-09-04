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Барнаул вошел в число городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы
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Барнаул вошел в число городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Минприроды России опубликовало проект государственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2017 году.
В документе сказано, что Барнаул вошел в число городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы. Воздух краевой столице загрязняли следующие вещества: бенз (а) пирен, взвешенные вещества, сажа, диоксид азота, формальдегид.
«Грязными» также названы Братск, Зима, Иркутск, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Магнитогорск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Чегдомын, Черемхово, Черногорск, Чита и Шелехов.
«Барнаул не включался в список с 2011 года. В 2017 году среднегодовая концентрация бенз (а) пирена в воздухе г. Барнаул увеличилась в 2 раза, также увеличились концентрации оксида азота, сажи и взвешенных веществ. Особенно высокие концентрации бенз (а) пирена (20-30 ПДК) наблюдались в ноябре-декабре, когда на юге Западной Сибири под влиянием гребня сибирского антициклона формировались неблагоприятные для рассеивания вредных примесей метеорологические условия (температура воздуха достигала -30°С, осадков выпало меньше нормы (40-80%), повторяемость приземных инверсий достигала 70%, застоев воздуха — 40%)», — пишут авторы проекта госдоклада.
В целом, согласно приведенным данным, в стране на 14,7% увеличился объем уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ от стационарных источников, выбросы в атмосферу за последние семь лет снизились на 8,6%, выбросы сточных вод — на 11-18%. Объем твердых коммунальных отходов вырос с 2010 года на 16,6%, заводы перерабатывают лишь 10% ТКО.
АиФ — Алтай: последние новости
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