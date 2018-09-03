Предупреждение о неблагоприятных и опасных метеорологических явлениях погоды 

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 3 сентября местами в западных районах области ожидаются ливневые дожди, грозы, при грозах усиление северо-западного ветра до 15 м/с.
Планируя путешествие любой сложности,
спасатели рекомендуют предварительно ознакомиться с полезной информацией
об особенностях выбранного маршрута, его категории сложности и доступности для отдельных категорий граждан, потенциальных рисках,
необходимом снаряжении и, в обязательном порядке, с прогнозом погоды. На сайте агентства по туризму Иркутской области действует информационный
ресурс, где размещены интерактивные карты, информирующие туристов об опасностях и неблагоприятных погодных явлениях на пути их следования.
Кроме того, сотрудники МЧС напоминают об обязанности регистрировать туристические группы и одиночные походы в аварийно-спасательных формированиях региона, ведь вопросы обеспечения
безопасности туристов являются первоочередными. Для упрощения этой
задачи на сайте областной пожарно-спасательной службы открыта
добровольная онлайн-регистрация туристов и туристических групп. Форма
для заполнения находится в разделе «Материалы для туристов».
В случае происшествий, вызванных
неблагоприятными погодными явлениями, обратитесь в единую
пожарно-спасательную службу по номеру «101».