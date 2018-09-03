Ещё
Предупреждение о неблагоприятных и опасных метеорологических явлениях погоды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Предупреждение о неблагоприятных и опасных метеорологических явлениях погоды 

Хот 3 сентября 2018
Фото: Хот
По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 3 сентября местами в западных районах области ожидаются ливневые дожди, грозы, при грозах усиление северо-западного ветра до 15 м/с.
Планируя путешествие любой сложности,
спасатели рекомендуют предварительно ознакомиться с полезной информацией
об особенностях выбранного маршрута, его категории сложности и  доступности для отдельных категорий граждан, потенциальных рисках,
необходимом снаряжении и, в обязательном порядке, с прогнозом погоды. На  сайте агентства по туризму Иркутской области действует информационный
ресурс, где размещены интерактивные карты, информирующие туристов об  опасностях и неблагоприятных погодных явлениях на пути их следования.
Кроме того, сотрудники МЧС напоминают об  обязанности регистрировать туристические группы и одиночные походы в  аварийно-спасательных формированиях региона, ведь вопросы обеспечения
безопасности туристов являются первоочередными. Для упрощения этой
задачи на сайте областной пожарно-спасательной службы открыта
добровольная онлайн-регистрация туристов и туристических групп. Форма
для заполнения находится в разделе «Материалы для туристов».
В случае происшествий, вызванных
неблагоприятными погодными явлениями, обратитесь в единую
пожарно-спасательную службу по номеру «101».
Хот: последние новости
В поселке Кутулик открыт стационар Аларской районной больницы на 155 коек Дожди, грозы, усиление ветра придут в Приангарье в ближайшие два дня Обеспечить безопасность во время проведения выборов 9 сентября призвал Губернатор Сергей Левченко
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин официально внес поправки в пенсионную реформу645
России вынесли жесткий вердикт по делу Скрипалей190
На Россию надвигается апокалипсис90
Вдова Захарченко выступила с заявлением225
Россия закроет небо131
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:43
«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел
Шоу-бизнес Другое
00:15
Полураздетая певица у памятника воинам взбесила народ
Шоу-бизнес
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
01:39
Сегодня развод: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение