Норма сероводорода была превышена в два раза на юго-востоке Москвы в ночь на 3 сентября

МОСКВА , 3 сентября. / ТАСС /. Автоматические станции контроля качества воздуха в Москве «Мосэкомониторинга» зафиксировали превышения концентрации сероводорода на востоке и юго-востоке столицы ночью 2 сентября и ранним утром 3 сентября. Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Так, наибольший пик был зафиксирован станцией в Жулебино примерно в 21:00 мск 2 сентября, норма была превышена в 2,2 раза. Еще один скачок был зарегистрирован в 22:00 мск в районе Кожухово — примерно в 1,6 раз выше предельно допустимой концентрации (ПДК) по сероводороду. Эти станции контролируют зоны антропогенного влияния мусоросжигательного завода в промзоне «Руднево» (бывший МСЗ №4) и Люберецких очистных сооружений "Мосводоканала"

Также незначительные превышения зафиксировали станции на улице Гурьянова и в Марьино в 1,25 ПДК (в 06:00 3 сентября).

Последний раз превышения нормы концентрации сероводорода в жилых зонах Москвы фиксировалось в ночь на 27 августа.

По данным «Мосэкомониторинга», такое превышение нормы концентрации сероводорода безвредно для человека.

Сероводород — бесцветный газ с запахом протухших яиц, он относится к загрязняющим атмосферу веществам, поэтому экологи следят за предельно допустимым уровнем его концентрации в городе. Предельно допустимая концентрация для жилых зон сероводорода в России равна 0,008 мг/куб. м.