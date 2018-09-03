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Пермяки пожаловались на белое ядовитое облако над посёлком Новый Крым
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Пермяки пожаловались на белое ядовитое облако над посёлком Новый Крым 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
31 августа пермяки, живущие в посёлке Новый Крым позвонили в МЧС и в Управление Роспотребнадзора с жалобами на то, что над микрорайоном появилось белое облако, обладающее резким химическим запахом. Облако располагалось над одним из промышленных предприятий, расположенных в посёлке.
На место происшествия выехали специалисты Роспотребнадзора и организовали проведение лабораторных исследований атмосферного воздуха. Вместе с воздухом в посёлке Новый Крым был исследован и воздух в деревне Нагорная Краснокамского района.
«Проверялось содержание загрязняющих веществ, характерных для выбросов предприятий, расположенных в указанном районе, — сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. — По результатам исследований установлено, что содержание загрязняющих веществ в отобранных пробах не превышает предельно допустимых концентраций».
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