Пермяки пожаловались на белое ядовитое облако над посёлком Новый Крым

31 августа пермяки, живущие в посёлке Новый Крым позвонили в МЧС и в Управление Роспотребнадзора с жалобами на то, что над микрорайоном появилось белое облако, обладающее резким химическим запахом. Облако располагалось над одним из промышленных предприятий, расположенных в посёлке.

На место происшествия выехали специалисты Роспотребнадзора и организовали проведение лабораторных исследований атмосферного воздуха. Вместе с воздухом в посёлке Новый Крым был исследован и воздух в деревне Нагорная Краснокамского района.

«Проверялось содержание загрязняющих веществ, характерных для выбросов предприятий, расположенных в указанном районе, — сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. — По результатам исследований установлено, что содержание загрязняющих веществ в отобранных пробах не превышает предельно допустимых концентраций».