Роспотребнадзор исследует воздух в Армянске на содержание соляной кислоты 

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости Крым. Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю расширяет перечень исследуемых загрязняющих веществ в воздухе на севере Крыма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Специалисты Роспотребнадзора трижды в сутки проводят мониторинг качества атмосферного воздуха в Красноперекопском районе. При этом в ведомстве решили расширить перечень исследуемых загрязняющих веществ и увеличить количество точек отбора проб.
"В перечень исследований содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, запланированных 1 сентября на 7:00, 13:00 и 19:00 часов, дополнительно добавлено проведение отбора проб на содержание в атмосферном воздухе населенных мест соляной кислоты", — говорится в сообщении пресс-службы.
Так же будут проведены расчеты на содержание среднесуточных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
Пробы воздуха, взятые специалистами 31 августа и 1 сентября в дневное и ночное время, по результатам исследований не превышают установленные гигиенические нормативы концентраций загрязняющих веществ.
В Роспотребнадзоре продолжает работать «горячая линия». Специалисты готовы рассказать обратившимся о необходимых мерах в случае появления неприятного едкого запаха в воздухе, першения в горле и других признаках загрязнения атмосферы.
Ранее сообщалось, что в ночь на 24 августа в городе Армянске произошел выброс в атмосферу вещества неизвестного происхождения. На металлических предметах, крышах домов, листьях деревьев образовался маслянистый налет, имеющий желтоватый оттенок. В город была направлена группа специалистов Минэкологии РК, крымского управления Роспотребнадзора и прокуратуры. В Минприроды добавили, что в ведомство поступали обращения крымчан о выбросах загрязняющих веществ в воздух на территории городских округов Армянск и Красноперекопск. Для изучения ситуации с выбросом неизвестного вещества будут привлечены специалисты Российской академии наук.