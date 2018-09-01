Роспотребнадзор исследует воздух в Армянске на содержание соляной кислоты

Специалисты Роспотребнадзора трижды в сутки проводят мониторинг качества атмосферного воздуха в Красноперекопском районе. При этом в ведомстве решили расширить перечень исследуемых загрязняющих веществ и увеличить количество точек отбора проб.

"В перечень исследований содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, запланированных 1 сентября на 7:00, 13:00 и 19:00 часов, дополнительно добавлено проведение отбора проб на содержание в атмосферном воздухе населенных мест соляной кислоты", — говорится в сообщении пресс-службы.

Так же будут проведены расчеты на содержание среднесуточных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Пробы воздуха, взятые специалистами 31 августа и 1 сентября в дневное и ночное время, по результатам исследований не превышают установленные гигиенические нормативы концентраций загрязняющих веществ.

В Роспотребнадзоре продолжает работать «горячая линия». Специалисты готовы рассказать обратившимся о необходимых мерах в случае появления неприятного едкого запаха в воздухе, першения в горле и других признаках загрязнения атмосферы.