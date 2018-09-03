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Уровень сероводорода в воздухе на юго-востоке Москвы превысил норму в 15 раз
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Уровень сероводорода в воздухе на юго-востоке Москвы превысил норму в 15 раз 

BFM.RU + ещё 3 2 часа назад
Уровень сероводорода в воздухе на юго-востоке Москвы превысил норму вечером в воскресенье, передает РИА Новости. В частности, в районе Жулебино зафиксировано превышение в 15 раз, сообщается на сайте «Мосэкомониторинга». По данным наблюдений, содержание данного вещества в 21.18 воскресенья на измерительной станции в этом районе превысило допустимую норму в 14,95 раза.
По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это безопасный для здоровья населения уровень. Предельно допустимая максимально разовая концентрация сероводорода в атмосферном воздухе установлена в России на уровне 0,008 миллиграмма на кубический метр. В районе Жулебино вечером в воскресенье было отмечено 0,1187 миллиграмма на кубический метр.
Кроме того, почти в 12 раз уровень содержания сероводорода был превышен в районе Кожухово и в девять раз — утром в воскресенье в Капотне.
Отмечается, что порог запаха сероводорода составляет 0,007 миллиграмма на кубический метр, а порог воздействия на здоровье — почти в 20 раз больше, 0,15 миллиграмма на кубический метр. Как ранее пояснили в пресс-службе департамента природопользования Москвы, по данным ВОЗ, небезопасным для человека является превышение уровня сероводорода в воздухе не менее чем в 300 раз.
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