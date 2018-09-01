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На юго-востоке Москвы зафиксировали почти двукратное превышение нормы по сероводороду
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На юго-востоке Москвы зафиксировали почти двукратное превышение нормы по сероводороду 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Автоматические станции контроля качества воздуха зафиксировали однократное превышение нормы концентрации сероводорода на юго-востоке Москвы ранним утром в субботу. Соответствующая информация размещена на сайте «Мосэкомониторинга».
Так, станция в Жулебино примерно в 6 утра 1 сентября зарегистрировала превышение нормы по сероводороду в 1,8 раза. Устройство находится на улице Маршала Полубоярова и контролирует зону влияния мусоросжигательного завода в промзоне Ружнево (бывший МСЗ№4) и Люберецких очистных сооружений "Мосводоканала".
Последний раз скачок концентрации сероводорода в Москве был зафиксирован также этой станцией. 29 августа в районе Жулебино около 5:00 утра норма по этому газу была превышена в 4,9 раза.
По данным «Мосэкомониторинга», такое превышение нормы концентрации сероводорода безвредно для человека.
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