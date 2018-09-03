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Концентрация сероводорода в Москве в 15 раз превысила норму
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Концентрация сероводорода в Москве в 15 раз превысила норму 

Авторадио + ещё 6 23 минуты назад
Фото: Москва24
Концентрация сероводорода в воздухе на юго-востоке Москвы в 15 раз превысила норму. Это результаты наблюдений «Мосэкомониторинга». Самая высокая концентрация этого вещества была зафиксирована накануне вечером в районе Жулебино. Уровень сероводорода также превысил норму в 12 раз в Кожухове и в 9 раз в Капотне. Несмотря на значительное превышение нормы, такая концентрация еще не считается опасной для здоровья человека. Загрязнение воздуха в этих районах Москвы связывают с тем, что недалеко от них в Подмосковье находится мусорный полигон «Кучино». Полигон закрыли в июне прошлого года, после того, как местные жители пожаловались в ходе прямой линии президенту на соседство со свалкой. Сейчас идет рекультивация полигона. Она продлиться до 2020 года.
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