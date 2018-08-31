Роспотребнадзор не обнаружил превышений концентрации сероводорода в Москве

МОСКВА , 31 августа. / ТАСС /. Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве отобрали пробы воздуха на нескольких улицах юго-востока и востока столицы из-за жалоб жителей на запах. Анализ проб не показал превышений концентрации сероводорода, сообщили в пятницу в пресс— службе ведомства.

"29.08.2018 и 31.08.2018 в связи с обращениями жителей города Москвы по вопросу загрязнения атмосферного воздуха, в ЮВАО и ВАО города Москвы были проведены лабораторные исследования атмосферного воздуха на содержание сероводорода.

Превышений предельно допустимых концентраций сероводорода не зафиксировано", — говорится в сообщении.

Специалисты делали замеры на улицах Маршала Полубоярова, Ухтомского ополчения, Люблинской, Шоссейной, Ташкентской, Рождественской и Лухмановской. Также они брали пробы воздуха в подмосковных Люберцах на улице Юности.

Ранее сообщалось, что автоматические станции контроля качества воздуха в столице — Мосэкомониторинг — регистрировали превышения предельно допустимой концентрации сероводорода на востоке города несколько раз в августе. Последний серьезный скачок был зафиксирован 29 августа. Тогда станция зарегистрировала 4,9-кратное превышение нормы примерно в 05:00 мск в районе Выхино-Жулебино.