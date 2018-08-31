Ещё
Роспотребнадзор не обнаружил превышений концентрации сероводорода в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роспотребнадзор не обнаружил превышений концентрации сероводорода в Москве 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве отобрали пробы воздуха на нескольких улицах юго-востока и востока столицы из-за жалоб жителей на запах. Анализ проб не показал превышений концентрации сероводорода, сообщили в пятницу в пресс— службе ведомства.
"29.08.2018 и 31.08.2018 в связи с обращениями жителей города Москвы по вопросу загрязнения атмосферного воздуха, в ЮВАО и ВАО города Москвы были проведены лабораторные исследования атмосферного воздуха на содержание сероводорода.
Превышений предельно допустимых концентраций сероводорода не зафиксировано", — говорится в сообщении.
Специалисты делали замеры на улицах Маршала Полубоярова, Ухтомского ополчения, Люблинской, Шоссейной, Ташкентской, Рождественской и Лухмановской. Также они брали пробы воздуха в подмосковных Люберцах на улице Юности.
Ранее сообщалось, что автоматические станции контроля качества воздуха в столице — Мосэкомониторинг — регистрировали превышения предельно допустимой концентрации сероводорода на востоке города несколько раз в августе. Последний серьезный скачок был зафиксирован 29 августа. Тогда станция зарегистрировала 4,9-кратное превышение нормы примерно в 05:00 мск в районе Выхино-Жулебино.
ТАСС: последние новости
Июльская погода ожидается в Москве в день школьных линеек Синоптики прогнозируют в Петербурге теплый сентябрь В понедельник в Москве будет тепло и без осадков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отреагировала на убийство Захарченко383
Захарченко погиб1179
Захарченко смертельно ранен310
Взрыв на оборонном заводе и другие события дня9
Сотрудник Первого канала порадовался смерти Кобзона378
Видео
00:36
Протесты против мигрантов охватили всю Германию
В мире
10:02
Секретный разговор: что Ельцин рассказал о Путине
Политика Статьи
01:08
Осень отменяется: в Москве будет жарко
Погода Статьи
00:36
Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
Интернет
01:44
Озвучены последние слова принцессы Дианы
Шоу-бизнес
05:05
Поклонская рассказала о своем медовом месяце
Общество
00:20
Электронная сигарета взорвалась в кармане американца
Происшествия
00:35
Тереза Мэй вновь пустилась в пляс
В мире Европа
01:29
На российском оборонном заводе прогремел взрыв
Криминал Происшествия
00:54
Для кандидатов в президенты Украины подготовили «виселицы»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение