Минэкологии Подмосковья предупредило о неблагоприятной погоде с пятницы на субботу

МОСКВА , 31 августа. / ТАСС /. Министерство экологии и природопользования Московской области предупредило, что с вечера 31 августа до вечера 1 сентября в регионе будут плохие погодные условия для рассеивания вредных примесей в воздухе. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"С 18:00 часов 31 августа до 18:00 часов 1 сентября 2018 года на территории Московской области объявляются неблагоприятные метеорологические условия [НМУ] для рассеивания вредных примесей I степени опасности. Предприятиям Московской области необходимо сократить выбросы согласно разработанным планам мероприятий по уменьшению выбросов вредных [загрязняющих] веществ в атмосферный воздух в период НМУ", — говорится в сообщении министерства.

Минэкологии попросило руководителей предприятий принять меры в соответствии с порядком организации и проведения работ по регулированию выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий на территории области.

Согласно данным Гидрометцентра РФ, в Подмосковье днем в пятницу ожидается 21-26 градусов, ночью — от 7 до 12 градусов тепла. 31 августа в Московском регионе сохранится желтый уровень опасности из-за сильного ветра, грозы и высокой пожароопасности.