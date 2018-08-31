Осень отменяется: в Москве будет жарко

Прогноз погоды в Москве с 31 августа по 7 сентября

Доставать из гардероба осенние вещи можно не торопиться: в ближайшую неделю они точно не понадобятся. Первые осенние дни в Москве будут по-летнему солнечными и местами даже жаркими. В столице пройдут кратковременные дожди и грозы, но общей картины они не изменят — температура будет на 4-5 градусов превышать средние многолетние значения для конца августа-начала сентября.

Лето в столице завершится под ливневые дожди, грозы и несвойственную концу августа высокую температуру. Об этом «Газете.Ru» рассказали в центре «Фобос». Днем в пятницу, 31 августа, в Москве ожидается +22…+24°C, что на 4-5 градусов превышает средние многолетние значения последнего месяца лета. Ночью ожидается +15…+17°C. Ветер западный, 5-10 м/с, при грозе порывистый. Атмосферный фон повышен, 751 мм рт. ст.

В первый день осени, 1 сентября, антициклон поднимет дневную температуру в столице до +26…+28°C. В Москве будет по-летнему солнечно, без осадков. Ближе к ночи столбики термометров опустятся до +12…+14°C. Ветер в течение дня ожидается слабый, 1-6 м/с. Атмосферное давление высокое, 755 мм рт. ст.

С началом нового сезона Москва традиционно меняет свой облик. В этом году акцент будет сделан на флористике и ботанике. С 30 августа стартует фестиваль «Цветочный Джем», а вместе с ним работа более тысячи площадок, включая и торговые — где можно попробовать вареньями из лесной фиалки, хризантемы и тысячелистника. Вина из одуванчиков нет, но не все же сразу.

Зарубежные ландшафтные дизайнеры заставят столицу расцвести в буквальном смысле. На Никольской улице, к примеру, разобьют итальянский сад с мостиком и сказочными зарослями, а Красной площади высадят канны огненного оттенка.

Тепло не покинет столицу и в воскресенье, 2 сентября. Синоптики обещают солнечную погоду без осадков и дневную температуру +25…+27°С, ветер ожидается юго-восточный, 3-8 м/с. Ночью воздух остынет до +13…+15°С, а ветер стихнет до 1-6 м/с. Атмосферный фон по-прежнему заметно выше нормы, 756 мм рт. ст.

Если у вас есть дети, то неплохой идеей будет заглянуть в этот день в Парк Победы. Там с 10:00 начнется показ советских мультфильмов под открытым небом. В программе: «Чиполлино», «Мойдодыр», «Три богатыря» и «Золотая антилопа». Если же вы собираетесь провести вечер со взрослыми друзьями, то, возможно, это последний шанс посмотреть какой-нибудь фильм в одном из летних кинотеатров.

К понедельнику, 3 сентября, на погодном фронте — без особых перемен. День пройдет без осадков и с температурой +26…+29°С. Как бы душа уже ни требовала красивой демисезонной одежды и чашки горячего кофе, пока откровенно не сезон. Впрочем, холодные осенние дни еще успеют надоесть: а пока есть время насладиться последними солнечными часами.

Ночью будет посвежее — температура опустится до +13…+15°С. Ветер северо-восточный, днем 2-7 м/с, ночью — 1-6 м/с. Атмосферное давление сохранится на уровне 755 мм рт. ст.

Вторник, 4 сентября, подарит москвичам еще один по-летнему теплый день. В течение дня воздух прогреется до +23…+28°С, а ночью температура опустится до +14…+19°С. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Атмосферное давление останется таким же: 755 мм рт. ст.

Отдохнуть от жары у москвичей не получится и в среду, 5 сентября. Погодное разнообразие в этот день внесут кратковременные дожди и гроза. Днем синоптики обещают +23…+28°C, а ночью +12…+17°C. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с. Атмосферный фон опустится до 752 мм рт. ст., но все равно будет выше нормы.

Провести свободное время в среду можно в сквере «Отрадное», где пройдет фестиваль «Сладкое лето». Там расскажут о способах зимних заготовок — в том числе покажут, как правильно замораживать ягоды. На площадке «Летняя кухня» научат готовить смузи, молочные коктейли и десерты. Кроме того, из фруктов, ягод и других натуральных продуктов научат делать омолаживающие маски.

За счет влияния атмосферного фронта кратковременные дожди с грозами не отпустят столицу и в четверг, 6 сентября. Дневная температура составит +23…+28°С, ночью будет +12…+17°C. Ветер восточный, 3-8 м/с, атмосферное давление понизится до практически нормальных 747 мм рт. ст.

К завершению недели, 7 сентября, синоптики обещают солнечную, сухую и прохладную погоду. Днем ожидается +23…+28°С, ночью — +12…+17°С. Ветер южный, 3-8 м/с, атмосферный фон без изменений, то есть 747 мм рт. ст.