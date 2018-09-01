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40 тыс. человек пострадали от проливных дождей на юге Китая
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40 тыс. человек пострадали от проливных дождей на юге Китая 

ИА Синьхуа + ещё 4 1 сентября 2018
Наньнин, 1 сентября /Синьхуа/ — Около 40 тыс. человек пострадали от начавшихся в минувший вторник проливных дождей в Гуанси-Чжуанском автономном районе /ГЧАР/ на юге Китая, сообщило управление гражданской администрации района в пятницу.
В заявлении управления говорится, что в зоне подтопления оказались три города и 9 уездов, 873 жителей были эвакуированы. Наводнением было уничтожено около 1170 га сельхозкультур, разрушено 150 домов, прямой экономический ущерб от стихии составил свыше 37 млн юаней /5,4 млн долл. США/.
Местная метеослужба заявила, что в субботу ливни обрушатся на пять городов ГЧАР, включая административный центр г. Наньнин, а на севере АР дожди будут лить до воскресенья. -0-
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