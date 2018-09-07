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В аэропортах Москвы задержано и отменено 35 рейсов
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В аэропортах Москвы задержано и отменено 35 рейсов
Агентство «Москва»
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ещё 16
1 час назад
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Фото:
Москва24
В столичных аэропортах задержано и отменено 35 рейсов, сообщает сервис «Яндекс. Расписания».
Так, в Домодедово 19 рейсов задержано и пять отменено. В
Шереметьево
задержали пять рейсов.
В свою очередь во
Внуково
задержано шесть рейсов.
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