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В аэропортах Москвы задержано и отменено 35 рейсов
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В аэропортах Москвы задержано и отменено 35 рейсов 

Агентство «Москва» + ещё 16 1 час назад
Фото: Москва24
В столичных аэропортах задержано и отменено 35 рейсов, сообщает сервис «Яндекс. Расписания».
Так, в Домодедово 19 рейсов задержано и пять отменено. В Шереметьево задержали пять рейсов.
В свою очередь во Внуково задержано шесть рейсов.
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