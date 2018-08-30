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Тысячи рыб погибли у берегов Малибу из-за жары
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Тысячи рыб погибли у берегов Малибу из-за жары 

Москва24 + ещё 2 2 часа назад
Фото: Москва24
Тысячи рыб погибли у берегов залива Малибу в Калифорнии. Массовая гибель полосатой кефали случилась из-за высокой температуры воды, непригодной для жизни подводных обитателей, передает "Аргументы Недели".
Экологическая катастрофа произошла на прошлой неделе. В настоящее время экологам не удалось установить ее точную причину. По мнению исследователей, скорее всего, гибель рыб случилась из-за аномально теплой воды.
Температура воды на юге Калифорнии на минувшей неделе составила 27 — 28 градусов. Такие показатели губительны для данного вида рыб.
Ранее американские ученые выяснили, что попадание использованных контактных линз в канализацию пагубно влияет на Мировой океан и почву. По словам специалистов, только в США в сточные воды ежегодно попадает почти 2,9 миллиарда линз, общий вес которых составляет от шести до десяти тонн.
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