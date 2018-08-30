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Антон Кульбачевский оценил столичный транспорт с точки зрения экологической безопасности
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Антон Кульбачевский оценил столичный транспорт с точки зрения экологической безопасности 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Выбросы от транспорта сократились на 150 тысяч тонн в год.
Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский отметил, что воздух в Москве стал чище, хотя количество машин выросло на 1,5 миллиона.
Он отметил, что в настоящее время автобусы по Москве ходят только с двигателями не ниже класса «Евро-4».
— И бензин на заправках с 2016 года тоже только «Евро-5», что существенно очистило городской воздух, — отметил он в интервью "Российской газете".
Он также сообщил, что с 1 сентября по Москве пойдут первые электробусы, которые относятся к разряду экологически чистого транспорта.
По его словам, с 2023 года Москва откажется от закупки автобусов и передвижных средств с двигателями внутреннего сгорания
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