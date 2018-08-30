Антон Кульбачевский оценил столичный транспорт с точки зрения экологической безопасности

Выбросы от транспорта сократились на 150 тысяч тонн в год.

Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский отметил, что воздух в Москве стал чище, хотя количество машин выросло на 1,5 миллиона.

Он отметил, что в настоящее время автобусы по Москве ходят только с двигателями не ниже класса «Евро-4».

— И бензин на заправках с 2016 года тоже только «Евро-5», что существенно очистило городской воздух, — отметил он в интервью "Российской газете"

Он также сообщил, что с 1 сентября по Москве пойдут первые электробусы, которые относятся к разряду экологически чистого транспорта.

По его словам, с 2023 года Москва откажется от закупки автобусов и передвижных средств с двигателями внутреннего сгорания