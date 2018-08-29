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Омичи два дня задыхались от запаха сероводорода
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Омичи два дня задыхались от запаха сероводорода 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
26 и 27 августа в Омске фиксировали превышение концентрации сероводорода в воздухе. Как сообщили сегодня в региональном министерства природных ресурсов, за два дня в Центр экологического мониторинга и оперативного реагирования потупило 37 обращений от жителей Советского и Кировского округов. 26 и 27 августа омичи жаловались на химический и сероводородный запах. Специалисты Минприроды на передвижной экологической лаборатории выехали на место и днем взяли отбор проб в жилой зоне.
— ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе превышены не были. Вместе с тем концентрация сероводорода зафиксирована около 1 ПДК, — сообщили в ведомстве.
В итоге вся информация передана в надзорные органы для принятия мер реагирования.
Ранее "Омск Здесь" сообщал, что в период с 11:00 28 августа до 11:00 29 августа неблагоприятные метеорологические условия будут способствовать рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе.
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