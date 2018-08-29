Уровень сероводорода в воздухе на востоке Москвы превышен почти в пять раз

ТАСС , 29 августа. «Мосэкомониторинг» зафиксировал в среду, 29 августа превышение содержания сероводорода в воздухе на востоке столицы в 4,9 раза. Это следует из информации, опубликованной на сайте экологической службы. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в 4,9 раза выше порога зафиксировано в 05:00 мск 29 августа в районе Выхино-Жулебино. Данные получены со станции экомониторинга «М2 (Жулебино)», которая контролирует зону влияния мусоросжигательного завода в Руднево и Люберецких очистных сооружений "Мосводоканала" Кроме того, незначительные превышения ПДК сероводорода этой ночью обнаружены в районах Рязанский и Печатники. Ранее «Мосэкомониторинг» уже сообщал о превышении уровня содержания сероводорода в воздухе на востоке Москвы. 28 августа станция «Новокосино» автоматической системы мониторинга экологической службы зафиксировала 2 ПДК.