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Уровень сероводорода в воздухе на востоке Москвы превышен почти в пять раз
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Уровень сероводорода в воздухе на востоке Москвы превышен почти в пять раз 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИАМО
ТАСС, 29 августа. «Мосэкомониторинг» зафиксировал в среду, 29 августа превышение содержания сероводорода в воздухе на востоке столицы в 4,9 раза. Это следует из информации, опубликованной на сайте экологической службы.
Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в 4,9 раза выше порога зафиксировано в 05:00 мск 29 августа в районе Выхино-Жулебино. Данные получены со станции экомониторинга «М2 (Жулебино)», которая контролирует зону влияния мусоросжигательного завода в Руднево и Люберецких очистных сооружений "Мосводоканала".
Кроме того, незначительные превышения ПДК сероводорода этой ночью обнаружены в районах Рязанский и Печатники.
Ранее «Мосэкомониторинг» уже сообщал о превышении уровня содержания сероводорода в воздухе на востоке Москвы. 28 августа станция «Новокосино» автоматической системы мониторинга экологической службы зафиксировала 2 ПДК.
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