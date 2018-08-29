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Уровень сероводорода в воздухе Москвы пришел в норму утром в среду
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Уровень сероводорода в воздухе Москвы пришел в норму утром в среду 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Уровень сероводорода в воздухе Москвы в среду пришел в норму после превышения, рекомендованный ВОЗ порог запаха и безопасный уровень воздействия при этом не был превышен, сообщили РИА Новости в «Мосэкомониторинге».
Ранее сообщалось, что в районе Выхино-Жулебино в ночь на среду уровень сероводорода в воздухе превысил допустимую норму почти в пять раз.
"Сегодня, 29 августа, в Москве по состоянию на 9 часов утра содержание загрязняющих веществ в воздухе не превышает норму. Максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ находятся в пределах установленных нормативов", — сообщили в учреждении.
Там подчеркнули, что концентрация основных загрязнений в воздухе ниже предельно допустимых значений, оказывающих влияние на здоровье человека, а порог запаха и безопасный уровень воздействия сероводорода, рекомендованный ВОЗ, не превышен.
Так, по данным «Мосэкомониторинга» на 9 утра среды максимально разовые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе вблизи автотрасс составляют: оксид углерода — 0,3 ПДКм.р., диоксид азота — 0,7 ПДКм.р., оксид азота — менее 0,3 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р. На других территориях аналогичные показатели достигают: оксид углерода — 0,4 ПДКм.р., диоксид азота — 0,6 ПДКм.р., оксид азота — менее 0,3 ПДКм.р., приземный озон — 0,1 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р., взвешенные частицы РМ10 — 0,3 ПДКм.р.
"В четверг, 30 августа, в ночные и ранние утренние часы ожидается ухудшение условий рассеивания выбросов в атмосфере. Днем метеоусловия будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере", — добавили в учреждении.
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