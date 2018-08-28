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Содержание загрязняющих веществ в воздухе Москвы сократилось в несколько раз за последние 8 лет
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Содержание загрязняющих веществ в воздухе Москвы сократилось в несколько раз за последние 8 лет 

Авторадио 2 часа назад
Как рассказала замруководителя столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Евгения Семутникова, с 2010 года в столице реконструируют промышленные предприятия и очистные сооружения, а также переходят на использование топлива высоких стандартов. За этот период содержание оксида углерода в воздухе Москвы уменьшилось в 2,5 раза, оксида азота — почти в 2 раза, мелких взвешенных частиц — в более 1,5 раза. В Департаменте природопользования отмечают, что до 2030 года качество воздуха в столице можно улучшить еще на 25 процентов.
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