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Тайфун затопил Приморье
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Тайфун затопил Приморье 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: пресс-служба администрации Приморья
Из-за пришедшего в Приморский край несколько дней назад тайфуна и затяжных ливней в регионе выпало до 80 процентов месячной нормы осадков. В результате часть региона ушла под воду, сообщает PrimaMedia.
В городе Уссурийске, Михайловском, Октябрьском и Надеждинском районах введен режим ЧС и развернуты пункты временного содержания людей. В зоне подтопления оказались 223 дома и 297 участков в 11 населенных пунктах.
По данным Приморгидромета, самая неблагоприятная ситуация сложилась в бассейне реки Раздольная. Возле села Новогеоргиевка розлив реки «идет по опасному сценарию». Согласно прогнозам, дожди окончательно прекратятся 31 августа или 1 сентября.
В краевой администрации отметили, что пострадавшим жителям будет предоставлена материальная помощь из краевого резервного фонда.
Интенсивные дожди в регионе начались после прихода сюда тайфуна «Сулик», который ранее бушевал в Азии. Больше всего осадков выпало в западных районах Приморья. Так, с 21-го по 25 августа в селе Полтавка выпало 115 процентов месячной нормы осадков или 147 миллиметров. В Уссурийске — 109 миллиметров, в Халкидоне — 110, в Барабаше — 126.
Предыдущее наводнение в Приморском крае произошло в середине августа. Из-за сильных ливней от внешнего мира были изолированы шесть населенных пунктов, размыло дороги, были повреждены мосты и дома.
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