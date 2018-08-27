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Власти отмечают, что Москва имеет потенциал для улучшения состояния воздуха на 25%
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Власти отмечают, что Москва имеет потенциал для улучшения состояния воздуха на 25% 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Москва обладает потенциалом для улучшения состояния атмосферного воздуха еще на 25%. Об этом сообщила в понедельник на пресс-конференции в ТАСС замруководителя столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Евгения Семутникова.
"Прогрессивные показатели и показатели на будущее — мы их рассчитывали, оценивали, научно обосновывали в проекте экологической стратегии до 2030 года — говорят о том, что резервы еще есть, еще можно на 25% качество воздуха в Москве улучшить", — сказала она.
По словам Семутниковой, с 2010 года Москва реализует комплекс мер для улучшения состояния атмосферного воздуха. В частности, город проводит реконструкцию промышленных предприятий, очистных сооружений, а также планомерно отказывается от неэкологичного транспорта, переходя на использование топлива высоких стандартов.
"За последние восемь лет по всем загрязняющим веществам имеется положительная динамика снижения. Оксид углерода — практически в 2,5 раза, оксид азота — почти в 2 раза, мелкие взвешенные частицы — в 1,6 раз", — добавила Семутникова.
Ранее в ходе посещения Центра гигиены и эпидемиологии мэр Москвы Сергей Собянин поручил жестко контролировать состояние воздуха в городе, в частности, в районах жилой застройки, расположенной рядом с промышленными предприятиями.
По данным главы управления Роспотребнадзора по Москве Елены Андреевой, переход на экологичные виды топлива Евро-4 и Евро-5 позволил снизить в Москве выбросы загрязняющих веществ от автомобилей на 35%. Она также отметила, что реконструкция Курьяновских и Люберецких очистных сооружений свела на нет в текущем году жалобы на неприятные запахи, в том числе от жителей Восточного и Юго-Восточного административных округов.
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