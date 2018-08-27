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Уровень загрязнения воздуха в Москве 27 августа 2018 г.
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Уровень загрязнения воздуха в Москве 27 августа 2018 г. 

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 1 час назад
Сегодня, 27 августа 2018г., в Москве по состоянию на 09:40 содержание загрязняющих веществ в воздухе не превышает норму. Максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ находятся в пределах установленных нормативов.
Концентрация основных загрязнений в воздухе ниже предельно допустимых значений, оказывающих влияние на здоровье человека.
Вблизи автотрасс по данным на 09:40 максимально разовые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе составляют: оксид углерода –0,2 ПДКм.р., диоксид азота — 0,7 ПДКм.р., оксид азота — 0,2 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р.
На других территориях аналогичные показатели достигают: оксид углерода –0,2 ПДКм.р., диоксид азота — 0,7 ПДКм.р., оксид азота — 0,4 ПДКм.р., приземный озон — 0,5 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р., взвешенные частицы РМ10 — 0,3 ПДКм.р.
Сероводород: порог запаха и безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен.
ПРОГНОЗ: В течение дня метеоусловия будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере.
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы: последние новости
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