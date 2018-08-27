В Москве зафиксировано незначительное превышение нормы по сероводороду 

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Большинство автоматических станций мониторинга качества воздуха в Москве, фиксирующих уровень загрязнения воздуха сероводородом, зарегистрировали незначительные превышения в ночь на понедельник и ранним утром. Соответствующая информация размещена на сайте «Мосэкомониторинга».
Согласно данным ресурса, самое большое превышение этой ночью было зафиксировано в Вешняках примерно в 01:00 мск — в 1,8 раз выше предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода для жилых зон.
"Примерно 1,2-кратное превышение нормы по этому газу зарегистрировали станции в Жулебине и на улицах Гурьянова и Головачева. Причем повышенная концентрация сероводорода на улице Головачева сохранялась приблизительно с 01:00 до 08:00 мск 27 августа", — отмечается в сообщении. Также незначительные скачки концентрации сероводорода зафиксировали станции на Шаболовке и в Капотне.
По данным «Мосэкомониторинга», такое превышение нормы концентрации сероводорода безвредно для человека.
Сероводород — бесцветный газ с запахом протухших яиц, он относится к загрязняющим атмосферу веществам, поэтому экологи следят за предельно допустимым уровнем его концентрации в городе. Предельно допустимая концентрация (ПДК) для жилых зон сероводорода в России равна 0,008 мг/ куб. м.