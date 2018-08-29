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На востоке Москвы уровень сероводорода превысил норму почти в пять раз
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На востоке Москвы уровень сероводорода превысил норму почти в пять раз 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
На востоке Москвы ночью 29 августа было зафиксировано превышение допустимого содержания сероводорода в воздухе в 4,9 раза, сообщает «Мосэкомониторинг».
Отмечается, что превышение было зафиксировано в 5.00 в районе Жулебино. По данным «Мосэкомониторинг», концентрация вещества в воздухе составляла 0,0398 мг на кубический метр, в то время как предельно допустимый уровень содержания сероводорода составляет 0,008 мг на кубический метр.
Также сообщается о незначительно превышении уровня сероводорода в Печатниках и Рязанском районе.
Утром 28 августа сообщалось, что в московском районе Новокосино было зафиксировано превышение порога запаха сероводорода в два раза.
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